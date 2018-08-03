Александр Радулов: "Жаль, не могу смотреть в США хайлайты КХЛ"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов в интервью "СЭ" отметил, что в США не может смотреть хайлайты КХЛ. По словам хоккеиста, ему интересно наблюдать за лигой.

– Знаете, кто выиграл Кубок Гагарина?

– Ха, ну еще бы. Единственный минус от переезда в Даллас – я не могу смотреть хайлайты матчей КХЛ. В Канаде мог, а в США все это заблокировано. Очень печально. Но я постоянно читаю новости, что-то узнаю. Очень интересно.

– Вернетесь сюда?

– Все, в НХЛ я уже не нужен?

– Тут нужней.

– Пока у меня контракт и все-таки я очень хочу выиграть Кубок Стэнли. Наверное, пока вообще нет смысла рассуждать о моем возвращении. Сейчас я хочу победить со своей командой. Посмотрите наши игры – увидите много интересного. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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