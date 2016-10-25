Александр Радулов: "Здорово слышать, как болельщики "Монреаля" скандируют мое имя"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией" (3:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Российский форвард был признан первой звездой поединка, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи.

– Матч получился сложным, было непросто играть против "Филадельфии", – приводит официальный сайт НХЛ слова Радулова. – Каждый из нас бился и отдавал все силы. Возможности забить гол появляются нечасто, поэтому такие матчи – одно удовольствие. Особенно – победить.

– Болельщики скандировали ваше имя. Что вы чувствовали?

– Это было здорово. Мы играем ради болельщиков.