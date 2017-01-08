Александр Радулов: "Я очень рад за Щербака"

Форвард "Монреаля" Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (5:3) отметил игру своего соотечественника Никиты Щербака. Россиянин забросил первую шайбу в НХЛ в своем дебютном матче в составе "Канадиенс". Радулов в этой игре набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой.

- Очень рад, как играл сегодня Щербак, - приводит пресс-служба НХЛ слова Радулова. - Он боролся, выиграл все свои сражения и забил очень ценный гол для команды. Когда наше преимущество увеличилось до двух шайб, мы расслабились и позволили сопернику сравнять счет. Но Щербак в этот момент забил гол. Я очень рад за него.