Александр Радулов: "Возвращаюсь домой"

Нападающий Александр Радулов в первый день работы рынка свободных агентов не подписал контракт с одним из клубов НХЛ. Хоккеист в своем Инстаграме выложил видеозапись с борта самолета, в которой сказал: "Возвращаюсь домой". Отпуск он проводил в Италии.

Ранее сообщалось, что "Даллас" и "Монреаль" ведут переговоры с форвардом.

На данный момент 30-летний россиянин, в минувшем сезоне выступавший за "Канадиенс", является свободным агентом. В составе "Монреаля" Радулов провел 82 матча и набрал 61 (20+41) очко. Последним российским клубом в карьере Радулова был ЦСКА, цвета которого он защищал с 2012 по 2016 год.

Alex Radulov just Instagram storied a video of himself on a plane. Wait until the end, he says "going back home". Whatever that means. pic.twitter.com/VpTwZfOsnr – Amanda Stein (@amandacstein) 1 июля 2017 г.

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