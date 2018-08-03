Александр Радулов: "В середине сезона был неприятный разговор с Хичкоком"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов в интервью "СЭ" рассказал о своих взаимоотношениях с тренером Кеном Хичкоком.

– Говорят, что на самом деле играть с лидерами "Старз" Бенном и Сегиным не очень-то и хорошо. Они играют вдвоем, не замечают партнеров, не отрабатывают в обороне. На льду находятся много времени, но если у них что-то не идет, то у проблемы – сразу у всей команды.

– Мне нормально было с ними играть. Просто иногда действительно что-то не ладится, ведь сезон длинный. Тренеры разбивают звенья, стараются поменять сочетания. Нельзя сказать, что они весь сезон были вместе. В какие-то моменты к нам с Бенном ставили другого игрока. Я иногда выходил вообще в другом звене. Так что тренер искал оптимальные варианты. Но контролировать состав нельзя.

– Вы же могли попытаться?

– Как?

– Прийти к Кену Хичкоку и сказать: "Тренер, ну надоело уже".

– Зачем мне это надо? Думаю, что такие встречи вряд ли пойдут на пользу. Надо над собой работать. Не буду ничего обещать по поводу будущего сезона, но многое у нас будет иначе.

– Вы не могли к нему зайти?

– Только если он сам приглашал. Я помню весьма неприятный разговор в середине сезона, когда у меня было много удалений, причем, необоснованных. Одно дело, когда ты получаешь наказание, спасая команду от голевого момента, но у меня были эмоциональные штрафы. Раз-два-три это прокатило, команду не наказали, но потом мои удаления стали большой проблемой для нее. Про это и говорил Кен. Я прекрасно понимал, что он прав, мне нечего было возразить. Но я стал работать над собой и существенно сократил количество удалений. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью Александра Радулова скоро на "СЭ"