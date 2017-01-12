08:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Радулов: "Статистика Овечкина говорит сама за себя"

0
0
0

Российский нападающий "Монреаля" Александр Радулов поздравил капитана "Вашингтона" Александра Овечкина с достижением отметки в 1000 набранных очков в НХЛ. Во встрече регулярного чемпионата с "Питтсбургом" (5:2) форвард "Кэпиталз" оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 баллов.

Всего в активе 31-летнего хоккеиста теперь 1001 (546+455) очко в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 баллов.

- Овечкин является прекрасным хоккеистом и настоящим лидером. Я думаю, что про Овечкина много говорить не надо, его все знают как великолепного игрока, - приводит Nhl.com/ru слова Радулова. - Его статистика говорит сама за себя и показывает, каким хоккеистом он является.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/players-veterans-about-alex-ovechkin-1000-pionts/c-285571814

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ