Александр Радулов: "Сегодня забил, завтра другой забьет. Главное - побеждать"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов после победы над "Рейнджерс" в матче 1/8 финала Кубка Стэнли (3:1) отметил, что не следит за собственной статистикой, а сосредоточен на успехах команды. В последнем поединке он забил гол и отдал передачу, а в предыдущей игре (4:3 ОТ) забросил победную шайбу и стал автором двух результативных пасов.

- Немного жарко было. Соперник неплохо играл в обороне, - сказал Радулов в интервью пресс-службе русскоязычной версии сайта НХЛ. - Мы хорошо играли командой, помогали друг другу. Немного Прайс потащил. Наконец-то забили в большинстве.

- В плей-офф, вы, наверное, включили...

- (перебивает) Ничего не включил. Просто стараюсь работать, помогать команде. Сегодня забил, завтра кто-то другой забьет. Главное - побеждать.

- Что-то не получается еще, над чем-то надо работать?

- Каждый день нужно над чем-то работать.

- Получили удовольствие от матча?

- Когда выигрываешь, всегда получаешь.