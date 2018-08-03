Александр Радулов: "С радостью приеду в сборную. Никаких конфликтов нет"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов в интервью "СЭ" отметил, что не приехал в сборную России на чемпионат мира по объективным причинам. По его словам, никакого конфликта между ним и тренерским штабом нет.

– Давайте начнем с наболевшего. У вас есть конфликт с руководством сборной?

– Нет.

– Но в сборную на чемпионат мира вы не поехали.

– А как я мог поехать, если у меня была травма? Она не такая, при которой ложатся в больницу, но мне нужно было время, чтобы восстановиться. Я бы не смог выкладываться полностью, если бы отправился в Копенгаген. Зачем подводить людей, занимать чье-то место, если чувствуешь себя не идеально?

– Но вас звали.

– Я реально не мог помочь сборной.

– Поставлю вопрос иначе. Вы вообще будете играть за сборную России?

– Конечно, буду. Если будет возможность, если я буду свободен от клубных обязательств и со здоровьем не будет проблем, то, конечно, я приеду в сборную. У меня нет никаких проблем ни с кем. Никаких конфликтов.(Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью Александра Радулова скоро в "СЭ"