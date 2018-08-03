Александр Радулов: "Решил постоять за партнера, а вмешался в семейный конфликт"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов в интервью "СЭ" впомнил момент, в котором разнимал на льду братьев Джорди и Джимми Беннов.

– Ладно, расскажите, как вы внезапно влезли в стычку братьев Беннов. Зачем вы вмешиваетесь в семейные конфликты?

– Смешной момент, действительно. Я помню, что они сцепились у борта. Джорди жестко стукнул Джимми, но по правилам. Впрочем, это было то ли после свистка, то ли удар смотрелся очень грубо, но я сразу полез защищать партнера.

– Да это же братья! Дома разберутся.

– Помню, что наш Бенн не мог ответить брату и пришлось влезать мне. Как же я еще мог реагировать на это? (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью Александра Радулова скоро на "СЭ"