07:53 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Радулов: "Рад, что мы смогли победить "Рейнджерс", но еще ничего не решено"

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Нападающий "Монреаля" Александр Радулов после второго матча 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Рейнджерс" (4:3 ОТ, 1-1) отметил, что его команде предстоит сложная борьба на площадке соперника. Россиянин в сегодняшнем матче забил победный гол в овертайме, а также сделал две результативные передачи.

- Я счастлив, что мы победили здесь, перед своими фанатами, - приводит пресс-служба НХЛ слова Радулова. - Рад, что смогли сравнять счет в серии. Но ничего еще не решено, теперь предстоит борьба на их площадке. Мы должны играть так, как делали это в третьем периоде и овертайме. Нужно играть в умный хоккей и больше в чужой зоне.

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