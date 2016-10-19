Александр Радулов: "Получил несколько удалений, но команда выручила меня"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов отметил важность победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Питтсбургом" (4:0). По словам форварда, забросившего первую шайбу в сезоне, в этой встрече он заработал несколько необязательных удалений, но партнеры по команде выручили его.

- Это была моя первая домашняя игра в составе "Монреаля", поэтому было важно одержать победу, - приводит Sportsnet.ca слова Радулова. - Если говорить о заброшенной шайбе, то Гальченюк сделал хорошую передачу. Я вошел в зону и бросил с удобной позиции и бросок получился удачным. К сожалению, я несколько раз неудачно удалялся, но партнеры по команде выручили меня. Благодарен им за это.