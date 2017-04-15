Александр Радулов: "Плей-офф – всегда большая ответственность"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов после победы во втором матче первого раунда Кубка Стэнли над "Рейнджерс" (4:3 ОТ, 1-1) отметил напряженный характер встречи. Также российский форвард рассказал о своей заброшенной шайбе, которая стала победной.

– В время матча стараешься играть короткими отрезками, – приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Радулова. – Конечно, устают все. Нужно быстрее восстановиться и готовиться к следующей игре. Как забросил победную шайбу? Я стоял на пятаке, Макс Пачоретти прострелил, подставил клюшку и добил шайбу в ворота.

Есть ли изменения в Кубке Стэнли? Да нет. Плей-офф – всегда большая ответственность. Все стараются допускать меньше ошибок, играть проще, блокировать больше бросков. Поэтому получаются игры, с разницей в одну шайбу в овертайме. Все бьются, хотят выиграть.