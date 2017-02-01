Александр Радулов: "Пачоретти пользуется своими шансами, а я ему помогаю"

Российский нападающий "Монреаля" Александр Радулов после победы над "Баффало" (5:2) высоко оценил снайперские способности партнера по звену нападающего Макса Пачоретти и отметил, что рад помочь игроку в завершении атак. Россиянин в текущем сезоне набрал 39 (12+27) баллов в 49 встречах "регулярки", на счету Пачоретти 42 (24+18) очков в 51 игре.

– Пачоретти хороший игрок, – цитирует сайт НХЛ Радулова. – Он упорно работает на тренировках, и когда нам предоставляется шанс забить, он всегда им пользуется. Я ему помогают в этом. Если будем делать также, то у нас все будет в порядке.