Александр Радулов: "Отлично понимаем друг друга в звене"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов после матча регулярного чемпионата с "Айлендерс" (6:2) остался доволен игрой своей тройки. В этой игре россиянин набрал 3 (2+1) очка и забросил 100-ю шайбу в НХЛ.

– В предыдущем матче с "Бостоном" мы выглядели нормально, но создали мало моментов, – цитирует Радулова Dallas News. – Сегодня я сразу почувствовал, что мы в нашем звене отлично понимаем друг друга. Шайба двигалась быстрее, играть старались проще и выигрывали единоборства. Это и стало ключом к победе.

Первые десять минут мы раскачивались, но затем поймали нужный ритм. В этом сезоне мы с Бенном и Сегином мало играли вместе, потому что я был травмирован. Парни играли в другом сочетании. Однако в игре с "Коламбусом" уже начала появляться "химия".

Каждая новая смена – это как новая жизнь. Это возможность что-то создать и помочь команде. Я, Джейми и Тайлер делаем то, что должны. Мы каждый день говорим об этом, что должны бороться, создавать моменты и помогать друг другу.