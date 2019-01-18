Александр Радулов – о перепалке с тренером: "Мне стоит извлечь из этого урок"

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов прокомментировал ситуацию с конфликтом с главным тренером команды Дмимом Монтгомери в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса"​ (1:2), сообщает официальный сайт лиги.

После одной из смен 32-летний фовард поругался с Монтгомери. Тренер наказал Радулова оставил сидеть вторую половину первого периода на скамейке.

– Я не могу так поступать, тренер все сделал правильно. В течение моей карьеры такая проблема возникала часто, мне стоит извлечь из этого урок. И я должен играть лучше. Больше таких ошибок постараюсь не допускать, – приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

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