Александр Радулов: "Нельзя жалеть себя"

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов после победы над "Калгари" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что очень рад этому результату. В этой встрече россиянин забросил победную шайбу.

- Очень рад победе, так как всем известно, что выигрывать в гостях нелегко, - цитирует Sportsnet Радулова. - Мы начали выездную серию не так, как хотели. Были проигрыши и "Колорадо", и "Эдмонтону". Никто не хотел проигрывать в третьей встрече подряд. Каждый из нас играл с максимальной отдачей. Я стараюсь по максимуму отдавать все силы, становиться лучше с каждым днем. Старт сезона получился для меня неудачным.



На последней минуте блокировал бросок соперника? Они заменили вратаря, нам, в свою очередь, нужно было отстоять победу. Если необходимо броситься под шайбу, то надо это делать. Нельзя жалеть себя.