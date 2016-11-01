Александр Радулов: "Не жалею о времени, проведенном в КХЛ"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов рад возвращению в НХЛ. Форвард уверен, что может демонстрировать лучшую игру, но для этого ему необходимо привыкнуть к лиге. Напомним, с 2012 по 2016 год россиянин выступал в составе ЦСКА.

- Доволен, что вернулся в НХЛ. Мне очень нравится находиться здесь, - сказал Радулов в интервью пресс-службе НХЛ. - У нас хорошая команда, хорошие болельщики, хороший город. Я хочу наслаждаться происходящими моментами, продолжать работать.

- Вас долго не было в НХЛ, не жалеете об упущенном времени?

- Я стараюсь вообще ни о чем не жалеть. Это не про меня. Когда я играл в России, было тоже хорошо. У меня там много друзей, я играл дома перед своими болельщиками. Не жалею и доволен, что получилось вернуться. Я получаю огромное удовольствие от игры. По-другому никак. Тебя должно "переть" от хоккея. Всегда наслаждаюсь, когда выхожу на лед и играю.

Было важно почувствовать, попасть в этот ритм, потому что меня не было в НХЛ долгое время. Здесь игра быстрее, скорости выше, площадки меньше. Чувствую, что могу играть лучше. Нужно больше двигаться, из-за высокой интенсивности. Нужно стараться выигрывать больше единоборств. Я уже говорил, что очки - это хорошо, голы - еще лучше, но на первое место нужно ставить командные цели. В "Монреале" каждое из четырех звеньев может забить. Но если что-то не получается, нужно играть на команду. Очки придут, если работать.