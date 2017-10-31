10:15 | Хоккей — НХЛ

Александр Радулов: "Не думаю, что "Даллас" показал свой максимум в игре с "Ванкувером"


Нападающий "Далласа" Александр Радулов подчеркнул, что рад победе над "Ванкувером" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он также отметил игру вратаря "Старз" Бена Бишопа.

 
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Напомним, что россиянин забросил победную шайбу во встрече, а также записал на свой счет результативную передачу.

– Эпизод с голом? Сначала я хотел отдать передачу на Янмарка, но его не было на месте, поэтому я решил воспользоваться шансом и бросил, – приводит официальный сайт "Далласа" слова Радулова. – Шайба залетела в ворота. Все прошло хорошо.

Это был тяжелый матч. Но не думаю, что мы показали свой максимум. Бишоп проделал огромное количество работы, и мы выиграли. Это прекрасно.

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Материалы других СМИ
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