Александр Радулов: "Не думаю, что "Даллас" показал свой максимум в игре с "Ванкувером"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов подчеркнул, что рад победе над "Ванкувером" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он также отметил игру вратаря "Старз" Бена Бишопа.

Напомним, что россиянин забросил победную шайбу во встрече, а также записал на свой счет результативную передачу.

– Эпизод с голом? Сначала я хотел отдать передачу на Янмарка, но его не было на месте, поэтому я решил воспользоваться шансом и бросил, – приводит официальный сайт "Далласа" слова Радулова. – Шайба залетела в ворота. Все прошло хорошо.

Это был тяжелый матч. Но не думаю, что мы показали свой максимум. Бишоп проделал огромное количество работы, и мы выиграли. Это прекрасно.