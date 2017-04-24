Александр Радулов: "Монреаль" – приоритетный вариант для меня"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов отметил, что хочет остаться в команде на будущий сезон. По словам россиянина, он ждет хорошего предложения. Напомним, 30-летний форвард не сыграет в составе сборной России на ЧМ-2017.

– "Монреаль" – приоритетный вариант для меня. Это моя команда. Конечно, хотелось бы контракт больше, чем на год, – цитирует Радулова Le Journal de Montréal. – Если предложение клуба будет хорошим, нам не придется ждать первого июля.

Буду ли я играть на чемпионате мира? Нет. Был звонок из Федерации хоккея России. У меня нет контракта. В сборную я не поеду.