08:48 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Радулов: "Мое удаление стоило Прайсу "сухаря"

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Нападающий "Монреаля" Александр Радулов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Калгари" (5:1) посетовал, что его удаление стоило команде пропущенной шайбы.

– Я заработал удаление – это стоило "Монреалю" пропущенной шайбы, – приводит официальный сайт НХЛ слова Раудлова. – Прайс провел отличный матч и заслужил оставить свои ворота в неприкосновенности. Конечно, это тяжело. Буду работать над такими моментами, чтобы не повторять своих ошибок.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maxcds

а мне -12 очей, скот)) "хорошо" еще в последний момент поставил минесоточного капитаном, а не кэри) ваще б тебе прощения не видать, бородач

09:19

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