Александр Радулов: "Мое удаление стоило Прайсу "сухаря"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Калгари" (5:1) посетовал, что его удаление стоило команде пропущенной шайбы.

– Я заработал удаление – это стоило "Монреалю" пропущенной шайбы, – приводит официальный сайт НХЛ слова Раудлова. – Прайс провел отличный матч и заслужил оставить свои ворота в неприкосновенности. Конечно, это тяжело. Буду работать над такими моментами, чтобы не повторять своих ошибок.