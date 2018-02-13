Александр Радулов: "Мне просто нравится играть. С возрастом понимаешь, что это не навсегда"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов рассказал, что кроме хоккея ему ничего не нужно, а также отметил, что рад выступать в одном клубе с Джейми Бенном и Тайлером Сегином. Также россиянин оценил погоду в Техасе, и обрадовался, что не нужно часто надевать зимнюю куртку.

– Мне просто нравится играть, – цитирует сайт "Далласа" Радулова. – Когда становишься старше, то понимаешь, что все это не навсегда. Хоккей – это все, что мне нужно. Я хочу продолжать расти как игрок, побеждать. Что для этого нужно? Работать.

Одноклубники помогают мне до сих пор. Мы все – одна команда. Не важно, кто забил или сделал передачу. Главное – мелочи, работать на каждом участке льда. Это гораздо важнее для команды.

Сегин и Бенн – великие игроки. Они упорно трудятся каждый день. У них много таланта, они опытны, и я рад, что могу играть с этими ребятами. Не я решаю, с кем выходить в одном звене. Я играл с ними, затем с другими хоккеистами. Это нормально, это хоккей, все для команды.

Мне нравится город, команда, персонал и все все. Хорошо, что они есть. Погода в Далласе фантастическая. Я жил там, где много снега и очень холодно, а тут даже зимнюю куртку нужно надевать всего один-два раза в год. Это здорово.