Александр Радулов: "Матерился на Смолова в игре с Хорватией, но общаюсь с ним нормально"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов в интервью "СЭ" рассказал о том, как болел за сборную России на чемпионате мира-2018. По словам хоккеиста, он матерился на Федора Смолова во время серии послематчевых пенальти в четвертьфинале с Хорватией.

– Федор Смолов тут машину разбил за девять миллионов…

– Но сам не повредился?

– Говорит, что все в порядке.

– Видел, как он забил недавно. Молодец.

– А я видел, как он пенальти исполнил в игре против Хорватии.

– Как же я ругался на трибуне, матерился на него. Но на самом деле, такое бывает, это эмоции. Мы с Федором знакомы, нормально общаемся, но еще не виделись. Я был в отпуске, а у него сезон начался. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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