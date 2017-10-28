Александр Радулов: "Игра в большинстве - это хорошо, но мы должны начать забивать и в равных составах"

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов после победы над "Калгари" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что его команде необходимо улучшать игру в равных составах. В этой встрече россиянин забросил победную шайбу.

- Мы должны стать лучше при игре 5 на 5, - цитирует пресс-служба НХЛ Радулова. - Игра в большинстве - это хорошо, но мы должны начать забивать и в равных составах. Это действительно важно прямо сейчас для нашей команды. Мы все прекрасно знаем, что в этой лиге трудно выигрывать. Сегодня мы показали характер. Надеюсь, мы будем усовершенствовать нашу игру.

Бобровский тащит, Радулов забивает