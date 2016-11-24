Александр Радулов хочет продлить контракт с "Монреалем"

Агент нападающего "Монреаля" Александра Радулова Максим Моливи, сообщил, что россиянин хотел бы остаться в клубе по истечении контракта. Однако, по его словам, пока говорить об этом рано. Напомним, что соглашение рассчитано до конца сезона.

– Еще слишком рано говорить о новом контракте, – цитирует Моливи lapresse.ca. – Он хочет провести хороший сезон и доказать, что он достоин играть в НХЛ. Ему нравится Монреаль. Болельщики его хорошо приняли. Лично я не вижу причин, по которым клуб не захочет продолжать с ним работать. Летом к нему проявляли интерес и другие клубы, однако мы хотели найти тот, который бы ему подходил лучше.

Любой игрок хотел бы получить долгосрочный контракт. Последний пример – Брент Бернс. То же самое хочет Радулов. Если "Монреаль" захочет подписать долгосрочный контракт, то, конечно, мы рассмотрим его предложение.