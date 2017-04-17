Александр Радулов: "Главное - победы "Монреаля", а не мои голы"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов после третьего матча 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Рейнджерс" (3:1, 2-1) отметил, что для него важны командные достижения, а не личные успехи. Россиянин в это встрече забил гол и сделал результативную передачу.

- Все хорошо, но серия еще не закончена, - приводит пресс-служба НХЛ слова Радулова. - Могут быть еще четыре игры. Сегодня будем наслаждаться победой, а завтра начнем готовиться к следующему матчу. Он будет очень сложным, потому что соперник выйдет с повышенной мотивацией перед своими трибунами.

Гол? Я просто пытался оставаться в нейтральной зоне и оказался первым на шайбе. В данный момент это не так уж и важно. Главное, что мы побеждаем.