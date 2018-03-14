Александр Радулов: "Это наша вина, что "Даллас" в таком положении"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов считает, что в поражении клуба в матче с "Монреалем" (2:4) виноваты сами хоккеисты. Сейчас "звезды" занимают последнее место в зоне плей-офф на Западе.
– Было так же, как в матче с "Питтсбургом" – удаления во втором периоде нас подкосили, и вина лежит только на нас, – цитирует NHL.com Радулова.
Это плохо. Нам нужны очки. Мы участвуем в гонке за место в плей-офф и мы не можем выиграть. Мы сами поставили себя в такое положение. Никто другой. Нам нужно перестроиться, ведь скоро важный матч, и его нужно выигрывать.
Матч "Даллас" – "Торонто" состоится 15 марта.
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prosvet81
"что такое не везет и что с этим делать". сначала монреаль типичное Г современной нхл, теперь тренер не рыба не мясо абсолютно без амбиций в свои престарелые годы . А в нхл один и даже два в поле не войны ..что показывает пример без выигрышной карьеры овечкина
12:52