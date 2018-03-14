Александр Радулов: "Это наша вина, что "Даллас" в таком положении"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов считает, что в поражении клуба в матче с "Монреалем" (2:4) виноваты сами хоккеисты. Сейчас "звезды" занимают последнее место в зоне плей-офф на Западе.

– Было так же, как в матче с "Питтсбургом" – удаления во втором периоде нас подкосили, и вина лежит только на нас, – цитирует NHL.com Радулова.

Это плохо. Нам нужны очки. Мы участвуем в гонке за место в плей-офф и мы не можем выиграть. Мы сами поставили себя в такое положение. Никто другой. Нам нужно перестроиться, ведь скоро важный матч, и его нужно выигрывать.

Матч "Даллас" – "Торонто" состоится 15 марта.