12:03 | Хоккей — НХЛ

Александр Радулов: "Далласу" нужно идти от матча к матчу, не оглядываясь назад"


Форвард "Далласа" Александр Радулов после победы над "Филадельфией" (3:2 ОТ) отметил, что команде в борьбе за плей-офф нужно готовиться к матчам, не думая о предыдущих. Форвард в матче отметился голевой передачей и победной шайбой в овертайме. После 77 игр "Старз" отстают от зоны плей-офф на 4 очка.

- Это хорошее достижение для нас, - цитирует официальный сайт НХЛ Радулова. - Нам нужно просто идти от матча к матчу, не оглядываться назад и просто действовать исходя из того, что мы имеем.

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Материалы других СМИ
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