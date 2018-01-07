Александр Радулов: "Даллас" сыграл очень организованно"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном" отметил игру всей команды. Сам россиянин набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой матча.

– Вся команда провела отличный матч, – приводит слова Радулова официальный сайт клуба. – "Даллас" сыграл очень организованно. Бен Бишоп нас часто выручал. Защитник тыкже сыграли отлично. Команда заслужила победу.

"Далласу" были очень нужны эти очки перед перерывом в чемпионате. У нас было несколько важных побед. Теперь можно отдохнуть. Нам необходима пауза. Посмотрем, что покажут остальные команды на "Западе" во время нашей паузы.