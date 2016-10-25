Александр Радулов: "Было непросто вернуться в НХЛ"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов признался, что ему было непросто вернуться в НХЛ после длительного перерыва. В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией" (3:1) россиянин забросил шайбу и сделал две голевые передачи.

– Признаюсь, было непросто вернуться в НХЛ, – приводит официальный сайт лиги слова Радулова. – Я рад, что вернулся, но почти восемь лет не играл в НХЛ. В "Нэшвилле" несколько лет назад провел всего девять матчей, а с тех пор игра и лига изменились. Другие требования, другие игроки. Так что нужно работать еще больше.