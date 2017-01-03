Александр Радулов: "Болельщики "Нэшвилла" встретят Уэбера тепло, а меня - вряд ли"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов отметил, что игра против его бывшего клуба "Нэшвилла" будет иметь для него особенное значение. Россиянин защищал цвета "Предаторз" с 2006 по 2008 и в 2012 году. В сезоне-2011/12 перед матчем 2-го раунда плей-офф он был отстранен от игр за нарушение командной дисциплины. По окончании сезона он ушел из "Нэшвилла". Помимо Радулова, за "Монреаль" сыграет еще один бывший хоккеист "Предаторз" - Ши Уэбер.

- Приятно сюда вернуться, - цитирует официальный сайт НХЛ Радулова. - Многое изменилось. Приятно видеть друзей, некоторых ребят, которые были здесь, когда я играл. Я очень рад. Наша задача - победить. У меня будут особые ощущения сегодня, но это хорошо. Я очень взволнован в преддверии игры. Думаю, Уэбера встретят очень тепло. И вряд ли встретят тепло меня. Но это нормально.