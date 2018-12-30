Александр Радулов: "Бенн и Сегин - наши лидеры. Мы их поддержим несмотря ни на что"

Форвард "Далласа" Александр Радулов - о высказываниях генерального директора клуба Джима Лайтса в адрес нападающих Джейми Бенна и Тайлера Сегина. Ранее функционер использовал нецензурную лексику в адрес игроков.

- Я пытался не обращать на это внимание, - цитирует форварда официальный сайт НХЛ. - Такие вещи контролировать нельзя. Что бы люди ни говорили, у них есть на это право. Это нормально. Я знаю и все в раздевалке знают, что это наши лидеры, которых мы поддержим несмотря ни на что.

Александр Радулов сделал дубль в матче с "Детройтом" (5:1).

Все про НХЛ – здесь.