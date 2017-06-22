Александр Пашков: "Бобровский - голкипер новой волны, от Набокова отличается по содержанию, а не по классу"

Чемпион мира и Олимпийских игр, известный хоккейный вратарь Александр Пашков рассказал "СЭ" об отличии обладателя двух "Везина Трофи" Сергея Бобровского от его российских предшественников. Напомним, что Бобровский уже брал эту награду в 2013 году. Голкипер "Коламбуса" в регулярном чемпионате провел 63 матча и пропустил 127 шайб. Его коэффициент надежности составил 93,1. В плей-офф на его счету 5 матчей и 20 пропущенных шайб при коэффициенте надежности 88,2.

– Хоккей быстро меняется, – заявил Пашков. – В НХЛ произошла большая трансформация игры вратарей. Бобровский – голкипер новой волны. Он отличается от исполнителей периода Набокова и Хабибулина не по классу, а больше по содержанию.

– Каковы аспекты действий современного вратаря?

– С одной стороны, игра упростилась, с другой – стала сложнее в отношении техники. Требуется специальная подготовка, гибкость и интуиция. Реакции не всегда достаточно, чтобы парировать бросок. Все решает умение вратаря рассчитать и предугадать действия соперника и предпринять защитные меры. Голкиперу нужно брать интеллектом более, чем в прошлые годы. Важно знать лучшие и любимые приемы полевых игроков. Это дано не каждому, и только лучшие могут синтезировать в себе требования современного хоккея.

– За океаном Сергею это удается лучше остальных?

– Во всяком случае, североамериканская лига признала его лучшим. "Везина" считается самым престижным призом. Отметили содержание его игры, а не просто статистические показатели и феерические успехи в отдельных матчах. Он отвечает реалиям НХЛ и подтвердил свой высокий класс. (Евгений БЕЛОУСОВ)