Александр Овечкин: "Завтра на кону будет стоять все. Отдам всю энергию"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии седьмого матче 1/2 финала Кубка Стэнли (3-3 в серии)с "Тампой" отметил, что ему все равно, сколько и в какой роли ему доведется сыграть. По его словам, лишь бы это пошло на пользу команде.

Решающая игра серии пройдет на льду "Тампы" в ночь на 24 мая. Победитель противостояния встретится в финале Кубка Стэнли с "Вегасом".

– Для меня не имеет значения, на льду я или на скамье, – цитирует Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ. – В любом случае в плане энергии я отдам все, что у меня есть, сделаю все что могу, чтобы поддержать партнеров. Будь то голы, передачи, драки – неважно. Завтра на кону будет стоять все.

Самое главное – это не раздражаться, когда что-то происходит не по-твоему. Нужно оставаться верным выбранному курсу и играть правильно до самой последней секунды, что бы ни происходило на льду до этого. Мы должны продолжить игра так же, как играли вчера вечером. Действовать просто, умно и не давать им свободы ни в своей зоне, ни в нейтральной.