Александр Овечкин: "Завтра будет весело на льду. На кону Кубок Стэнли"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что ожидает очень эмоциональной игры в пятом матче финальной серии с "Вегасом" (3-1). Встреча состоится в ночь на 8 июня в Парадайсе.

- На кону стоит кубок и все мы понимаем это. Будет очень эмоциональная игра, как говорится, будет весело на льду, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Овечкина. - Большинство из нас никогда не были в таком положении. Лично я стараюсь отвлекаться и думать о чём-то другом, хотя это… сложно. Вообще хорошо, что между играми два дня, у нас есть время на восстановление. Завтра будет совсем другая игра, будет битва. "Вегас" будет играть по-другому. А мы должны играть лучше, чем в предыдущих матчах. Мы хотим завершить серию.

Как проведу вечер перед матчем? Я ничего менять не буду, все буду делать как обычно. Поддержка будет, но говорить об этом пока не надо. Все слова будут после окончания финала.