Александр Овечкин: "Я вернулся"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (7:1) столкнулся с защитником Крисом Летангом, не получил серьезного повреждения. После падения, случившегося во втором периоде, нападающий покинул лед, но вернулся на скамейку "Кэпиталз" спустя несколько минут.

- Иногда, когда падаешь на что-то и задеваешь нервы, ощущаешь онемение, - приводит Washingtonpost слова Овечкина. - Просто хотелось убедиться, что все в порядке. Все хорошо, я вернулся.

Александр Овечкин: "Вашингтону" было важно обыграть "Питтсбург"