Александр Овечкин: "Я в хороших отношениях и с россиянами, и с американцами"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин подчеркнул, что его вдохновляет игра футболиста "Барселоны" Лионеля Месси и бывшего американского баскетболиста Майкла Джордана. Также форвард дал понять, что у него нет проблем в связи с жизнью в США, и он хорошо относится и к россиянам, и к американцам.

- Каждый, кто играет в НХЛ, мечтает поднять над головой Кубок Стэнли. Я - не исключение, - сказал Овечкин в интервью CNN. - Я хочу выиграть его с "Вашингтоном", привезти домой в Москву, отпраздновать с друзьями и родными.

- В чем секрет вашего успеха?

- Я просто поддерживаю форму и люблю играть в хоккей. Это дает мне энергию и страсть.

- Какие звезды мирового спорта вас вдохновляют?

- Мне нравится игра Месси, раньше я любил смотреть Джордана. Нравятся и другие спортсмены из различных видов спорта.

- Вы россиянин, живущий в Вашингтоне, это на вас как-то влияет?

- У меня с этим нет проблем. Я в хороших отношениях и с россиянами, и с американцами. Занимаю нейтральную позицию. Фанаты любят меня, а я люблю их.