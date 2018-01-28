Александр Овечкин: "Я - старичок "Матчей звезд"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью русскоязычной версии сайта НХЛ поделился своим отношением к Матчу звезд.

– Седьмой Матч звезд для тебя. Вы – самый опытный на нем. Можете сравнить нынешние ощущения и самые первые?

– Конечно, в 2007 году были совсем другие ощущения и эмоции. Первый раз всегда более запоминающийся. Сейчас уже я более опытный, старичок, можно сказать, в этих делах.

– Барри Тротц похвалил вас, что вы ни разу не отказывались...

– Я один раз отказался, когда меня дисквалифицировали. Сказал, мол, что раз так, то я не должен участвовать и в Матче звезд. А так, я всегда с удовольствием приезжаю. Такие же эмоции и моменты для себя, для моих друзей и родных. Это все очень прикольно и классно.

– Было ли такое, что вам не хотелось ехать?

– Ну конечно. Сезон длинный. У тебя какие-то микротравмы. Есть физические и моральные спады. Но в целом я постоянно нахожусь в нормальном тонусе. Сейчас только за.

– От чего больше всего получаете кайф на Матче звезд?

– Это атмосфера. Очень приятно играть с лучшими хоккеистами на данный момент. От этого получаешь эмоции.