Александр Овечкин: "Я среди 100 лучших. Это просто невероятно!"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что не может описать чувства после попадания в список лучших игроков НХЛ. Капитан "Кэпиталз" попал в число 100 игроков наряду с Павлом Буре, Сергеем Федоровым и Павлом Дацюком. На счету Овечкина 888 матчей в НХЛ на данный момент, в которых он заработал 1011 (548+463) очков.

- Не могу описать свои чувства после того, как вошел в список 100 лучших игроков НХЛ, - приводит пресс-служба "Вашингтона" слова Овечкина. - Даже представить себе не мог подобного. Я в списке с легендарными хоккеистами. Это просто невероятно!