Александр Овечкин: "Я счастлив, потому что это особенный момент"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2) подчеркнул важность своего достижения. 31-летний россиянин преодолел рубеж в 1000 набранных очков в играх "регулярки".

– Перед игрой я думал о том, как будет здорово набрать 1000-е очко на домашней арене, – подчеркнул Овечкин. – Я счастлив, потому это особенный момент для меня лично, для клуба и для команды.

– Результативную передачу вам отдал Бэкстрем.

– Да. Он сделал их бесчисленное множество. Мне нравится играть с ним, мы отлично друг друга понимаем.

– Кто из ваших близких был на трибунах?

– Жена, мама, папа, брат. Все! Это невероятно.

– Какова роль болельщиков в вашем достижении?

– Очень большая. Меня великолепно поддерживали с первого дня в "Вашингтоне". Болельщики были с нами и после побед, и после поражений. Здорово, что я играю именно здесь.