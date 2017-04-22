Александр Овечкин: "Я просто взял паузу, чтобы посмотреть большинство "Вашингтона"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Торонто" (2:1 ОТ) в пятом матче серии плей-офф НХЛ заявил, что чувствует себя нормально после силового приема от Назема Кадри. Инцидент произошел в первом периоде, после чего россиянин покинул площадку, однако вскоре смог вернуться на лед.
– Это было не больно, – цитирует ESPN Овечкина. – Все нормально. Я просто хотел взять паузу и посмотреть, как "Вашингтон" реализует большинство.
Alexander Ovechkin injured after this collision with Nazem Kadri, who gets a two-minute tripping penalty pic.twitter.com/YkWhap8ais– Jeff Veillette (@JeffVeillette) 21 апреля 2017 г.
fifa_guru
с чувством юмора подошел. молодец) на гифке, кстати, я думал что игрок теряет равновесие и попал в колено. Ан нет! В обзоре пересмотрел раз 5 эпизод - он его так встретил, причем специально выставил бок в область колена-бедра. 2 минуты это минимум за это + рассмотрение на предмет "умышленное нанесение травмы". Далее были эпизоды где столичные умышленно "хитовали" - там тоже удаления должны быть. Короче судья не разрулил всю эту кутерьму
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