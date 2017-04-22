Александр Овечкин: "Я просто взял паузу, чтобы посмотреть большинство "Вашингтона"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Торонто" (2:1 ОТ) в пятом матче серии плей-офф НХЛ заявил, что чувствует себя нормально после силового приема от Назема Кадри. Инцидент произошел в первом периоде, после чего россиянин покинул площадку, однако вскоре смог вернуться на лед.

– Это было не больно, – цитирует ESPN Овечкина. – Все нормально. Я просто хотел взять паузу и посмотреть, как "Вашингтон" реализует большинство.