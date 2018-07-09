Александр Овечкин: "Я не успел отвезти Кубок Стэнли к бабушке"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что не успел показать Кубок Стэнли своей бабушке в Подмосковье. Форвард привез трофей в Москву и праздновал чемпионство два дня.

- Я до сих пор не сделал фото с мамой, папой и Кубком, хотя уже 22 часа, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Овечкина. - Еще есть пара часов на это. Знаете, прошлая ночь была немного сумасшедшей, а сегодня собрались самые близкие друзья и родственники. Мы просто расслабляемся и получаем удовольствие.

Я не успел отвезти Кубок к бабушке в Подмосковье. Дорога заняла бы слишком много времени. Но зато есть отличный повод выиграть его снова. Как сказал Ти Джей Оши, два раза подряд.