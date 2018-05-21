Александр Овечкин: "Возможно, шестой матч с "Тампой-Бэй" - самый важный в моей карьере"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин поделился ожиданиями от шестого матча полуфинала Кубка Стэнли с "Тампой-Бэй". Его команда уступает в серии со счетом 2-3.
- Это самый важный матч в моей жизни? Да, возможно, - приводит слова хоккеиста в твиттере журналист Washington Times Адам Зиелонка. - Нам нужно показать свой лучший хоккей. Как я уже сказал, нам нельзя проигрывать.
Матч "Вашингтон" - "Тампа-Бэй" пройдет 22 мая. Начало игры в 03.00 по московскому времени.
Alex Ovechkin, is tonight the most important game of your career?– Adam Zielonka (@Adam_Zielonka) 21 мая 2018 г.
"Yeah, probably ... We just have to play our best. Like I said, we can't lose."#Capitals
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