Александр Овечкин: "Возможно, шестой матч с "Тампой-Бэй" - самый важный в моей карьере"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин поделился ожиданиями от шестого матча полуфинала Кубка Стэнли с "Тампой-Бэй". Его команда уступает в серии со счетом 2-3.

- Это самый важный матч в моей жизни? Да, возможно, - приводит слова хоккеиста в твиттере журналист Washington Times Адам Зиелонка. - Нам нужно показать свой лучший хоккей. Как я уже сказал, нам нельзя проигрывать.

Матч "Вашингтон" - "Тампа-Бэй" пройдет 22 мая. Начало игры в 03.00 по московскому времени.