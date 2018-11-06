Александр Овечкин: "Восьмое место по голам в большинстве? Это круто"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после матча с "Эдмонтоном" (4:2) отметил, что удачное начала встречи помогло добиться победы. Сам россиянин реализовал большинство и вышел на восьмое место в НХЛ по количеству голов в неравных составах.

Теперь на счету капитана "Столичных" 234 шайбы, заброшенные в большинстве, он догнал Марселя Дионна.

– Нам необходима была эта победа после двух поражений подряд. Очевидно, что за нас сыграло начало, когда четвертое звено забило два гола в двух сменах. Я догнал Дионна по голам в большинстве? Это круто, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.