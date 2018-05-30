Александр Овечкин: "Во втором матче с "Вегасом" будет меньше сумбура"

Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признал, что в первом матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (4:6) первое звено его команды действовало не лучшим образом. Также российский нападающий "Кэпиталз" выразил уверенность том, что решающая серия плей-офф будет длинной.

– Неважно, выиграли мы или проиграли, мы всегда одинаково движемся вперед, – цитирует Овечкина русскоязычная версия сайта НХЛ. – Серия будет длинной. Чтобы взять Кубок, надо одержать четыре победы.

Вчера мы не показали свой лучший хоккей. Совершили много ошибок. Наше звено не показало хоккей, на который мы рассчитывали. Спорные моменты были. С обеих сторон. Но два удаления за 60 минут в финале – это как-то не очень понятно (каждая из команд получила по два двухминутных штрафа. – Прим. "СЭ").

Следующая игра очень важна для обеих команд. Будем играть и стараться. Неважно, что происходит, надо просто придерживаться своего подхода. Вчера мы играли не лучшим образом. Но завтра будет новый день, новый матч. Вообще нам надо намного лучше играть в средней зоне, лучше контролировать шайбу, задерживаться в их зоне. В первой игре многие отскоки сыграли в их пользу. Уверен, что завтра будет другой матч. Более напряженный и детальный. Завтра будет совсем другая игра. Думаю, что можно ожидать большего числа красивых моментов и меньше сумбура.

Второй матч серии между "Вегасом" и "Вашингтоном" состоится в ночь на 31 мая. Начало игры – 3.00 по московскому времени.

"Судьи дважды облажались по-крупному" //

"Дело не в сопернике. Поражение - наша вина" //

Не стоит переоценивать "Вегас". "Вашингтон" проиграл первый матч не по делу //

"Вегас" почти закрыл Овечкина и Кузнецова. Итоги первого матча финала Кубка Стэнли