Александр Овечкин: "Важно брать очки на старте сезона"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, который является автором решающей шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой" (4:2), подчеркнул, что его команда была нацелена на победу. По словам форварда, очень важно не допускать поражений на старте сезона.

- Всегда важно брать очки на страте сезона, - приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. - Мы еще не проигрывали в основное время и это хороший знак. "Вашингтону" необходимо собирать очки и идти вперед.

Победный гол - следствие хорошей игры наших защитников. Посмотрите, что происходило перед воротами. Мы умеем перенаправлять шайбу и забивать из этой зоны.