Александр Овечкин: "Вашингтону" сразу удалось задать тон всему матчу"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды над "Вегасом" в третьем финальном матче Кубка Стэнли. "Вашингтон" выиграл со счетом 3:1 и вышел вперед в серии – 2-1.

– Мы старались, чтобы шайба была как можно ближе к чужим воротам. Мы стремились активно играть в отборе, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Нам удалось задать тон всему матчу, мы создали много моментов в первом периоде. "Вашингтон" придерживался плана на игру и добился результата.