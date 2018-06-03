06:46 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Вашингтону" сразу удалось задать тон всему матчу"


Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды над "Вегасом" в третьем финальном матче Кубка Стэнли. "Вашингтон" выиграл со счетом 3:1 и вышел вперед в серии – 2-1.

– Мы старались, чтобы шайба была как можно ближе к чужим воротам. Мы стремились активно играть в отборе, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Нам удалось задать тон всему матчу, мы создали много моментов в первом периоде. "Вашингтон" придерживался плана на игру и добился результата. 

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