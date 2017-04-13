Александр Овечкин: "Вашингтон" учится на ошибках прошлых лет"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что его команда готова к победам в плей-офф Кубка Стэнли. Форвард отметил, что хочет сыграть еще лучше в матчах на вылет. В первом раунде "Вашингтон" сыграет с "Торонто". В текущем сезоне регулярного чемпионата 31-летний хоккеист набрал 69 (33+36) очков в 82 матчах.

– Мы долго ждали этого момента, – цитирует сайт НХЛ на русском языке Овечкина. – Так что все рады и сконцентрированы. У нас только одна задача. Надо победить. Думаю, мы готовы. Мы учимся на ошибках прошлых лет. Этот сезон прошел быстро. Мы только проснулись, а 82 матча уже позади. Для некоторых команд сезон уже закончился. А мы хотим и дальше делать то, чем занимались. Я стараюсь настроиться на нужную волну. Мы неплохо провели этот сезон, добились успеха. Но я лично хочу лучше сыграть в следующие несколько месяцев.