Александр Овечкин: "Вашингтон" проявил стойкость и добился результата"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после пятого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" (4:2, счет в серии – 2-3) выразил удовлетворение результатом и игрой команды. "Кэпиталз" уступал перед третьим периодом со счетом 1:2, но смог забросить в ворота соперника три безответных шайбы.

– Я считаю, что мы играли неплохо весь матч, – приводит Caps Today слова Овечкина. – Мы проявили стойкость и добились результата. Но мы по-прежнему отстает в серии. Что поменялось в третьем периоде? Мы забросили шайбы. (Смеется.)