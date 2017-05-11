Александр Овечкин: "Вашингтон" просто не реализовал свои шансы"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после седьмого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" (0:2, 3-4) отметил, что команда проиграла из-за нереализованных моментов. Россиянин стал единственным игроком встречи, который завершил ее с показателем полезности "-2".

- Не думаю, что была какая-либо поспешность в этом матче, - приводит Yahoo слова Овечкина. - Старались изо всех сил, но не забили. Мы просто не реализовали свои шансы.

Трансляция матча "Вашингтон" - "Питтсбург"