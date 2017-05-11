Александр Овечкин: "Вашингтон" просто не реализовал свои шансы"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после седьмого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" (0:2, 3-4) отметил, что команда проиграла из-за нереализованных моментов. Россиянин стал единственным игроком встречи, который завершил ее с показателем полезности "-2".
- Не думаю, что была какая-либо поспешность в этом матче, - приводит Yahoo слова Овечкина. - Старались изо всех сил, но не забили. Мы просто не реализовали свои шансы.
ЮКИ
санёк,только и всего?!а может,причина в другом?!может,есть резон сезон отдохнуть,где-нибудь в усть-каменогорске или перми?
07:35
Проба положительна
Сашка!! Ты почему не сказал, что в очередной раз стал худшим на льду?! Шайбу вторую привёз..первую из под тебя..а шансов у вас и не было!!!
07:23
Якут Хан
Просто ничего не бывает, Саня)) за 40 минут куча моментов.. нуль)
07:03