Александр Овечкин: "Вашингтон" просто должен выиграть два матча"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после пятого матча финала "Востока" против "Тампы" (2:3, 2-3) отметил, что ничего непоправимого не произошло. Следующая встреча пройдет на площадке "Кэпиталз", седьмой матч при необходимости - в Тампе.
- Мы просто должны выиграть две игры. Наша цель - вернуться сюда, чтобы сыграть в седьмом матче, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина.
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= Даль=
Александр , чтобы это было просто. Нужно бороться , грызть лёд во всех моментах в игре, а не только когда находишься в зоне половины соперника, а гол забитый, чтобы помочь в защите вообще шедевральный с вашей стороны.)
07:32
maks55555
Александр, для вас это явно непросто стало уже.
07:27