Александр Овечкин: "Вашингтон" просто должен выиграть два матча"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после пятого матча финала "Востока" против "Тампы" (2:3, 2-3) отметил, что ничего непоправимого не произошло. Следующая встреча пройдет на площадке "Кэпиталз", седьмой матч при необходимости - в Тампе.

- Мы просто должны выиграть две игры. Наша цель - вернуться сюда, чтобы сыграть в седьмом матче, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина.