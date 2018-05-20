07:00 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Вашингтон" просто должен выиграть два матча"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после пятого матча финала "Востока" против "Тампы" (2:3, 2-3) отметил, что ничего непоправимого не произошло. Следующая встреча пройдет на площадке "Кэпиталз", седьмой матч при необходимости - в Тампе.

- Мы просто должны выиграть две игры. Наша цель - вернуться сюда, чтобы сыграть в седьмом матче, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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= Даль=

Александр , чтобы это было просто. Нужно бороться , грызть лёд во всех моментах в игре, а не только когда находишься в зоне половины соперника, а гол забитый, чтобы помочь в защите вообще шедевральный с вашей стороны.)

07:32

maks55555

Александр, для вас это явно непросто стало уже.

07:27

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